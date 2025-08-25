Более половины казанцев поддерживают 4-дневную рабочую неделю

Однако в условиях нехватки кадров 89% компаний отказываются обсуждать возможность сокращения рабочего времени

По данным опроса SuperJob, 54% жителей Казани выступают за введение 4-дневной рабочей недели. Против этой идеи высказались только 26% респондентов.

Среди сторонников сокращенной недели больше женщин — 64% по сравнению с 45% мужчин. Молодежь до 35 лет также чаще поддерживает эту инициативу: 60% против 42% среди людей старше 45 лет. Интересно, что уровень поддержки снижается с ростом дохода: 66% среди тех, кто зарабатывает до 50 тыс. рублей в месяц, и только 48% среди респондентов с доходом от 100 тыс.

Если 4-дневка станет реальностью, горожане планируют проводить третий выходной в кругу семьи (29%), отдыхая (23%) или подрабатывая (15%). Мужчины чаще думают о дополнительной работе, в то время как женщины рассматривают выходной как возможность для отдыха, хобби и путешествий.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Однако работодатели не спешат поддерживать эту инициативу. В условиях нехватки кадров 89% компаний отказываются обсуждать возможность сокращения рабочего времени. Лишь 1% организаций уже внедрили 4-дневный график, а только 3% рассматривают его как возможный вариант.

Анастасия Фартыгина