Бегун Федоров: «Самое яркое впечатление у меня от ЧР в Казани, где мне удалось побить рекорд»

Спортсмен намерен выбежать из 47 секунд, чтобы выиграть золотую медаль на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе

Федор Иванов, рекордсмен России в беге на 400 метров с барьерами, заявил о своих планах на олимпийский сезон. Спортсмен намерен выбежать из 47 секунд, что, по его мнению, позволит ему выиграть золотую медаль на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

— На ближайшие три года у меня главная задача — выбежать из 47 секунд, постараюсь это сделать к Олимпиаде. Если такое удастся сделать, то, думаю, это будет победа. Потому что тому же норвежцу Карстену Вархольму будет почти 33, а это уже возраст.

Особое место в сезоне для Иванова занимает чемпионат России, прошедший в начале августа в Казани. Именно там он установил новый рекорд страны, пробежав дистанцию за 47,94 секунды.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Если подвести итог сезона, то самое яркое впечатление у меня было от чемпионата страны в Казани, где мне удалось побить рекорд России, — цитирует Иванова пресс-служба ВФЛА.

Несмотря на опасения, возникшие после рекордного забега, Иванов заверил, что его здоровье в порядке. «Я слежу за своим здоровьем, к врачам после рекордного забега не обращался, со мной все нормально, но у меня есть близкие люди, которые этим занимаются», — добавил он.

В финале «Королевы спорта» в Екатеринбурге Иванов одержал победу с результатом 48,72 секунды. Однако спортсмен отметил, что сильный ветер помешал ему показать более высокий результат.

Рената Валеева