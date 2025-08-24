МВД назвало признаки, помогающие распознать потенциальных террористов

Следует держаться подальше от людей, которые ведут себя нервозно, испуганно и оглядываются, проверяя что-то в одежде или багаже

Фото: Динар Фатыхов

МВД опубликовало перечень признаков, по которым граждане могут распознать потенциальных террористов. Особое внимание следует обращать на людей, одетых не по сезону, передает ТАСС.

По данным ведомства, если в теплое время года замечен человек в плаще или толстой куртке, это может быть поводом для беспокойства. «Под такой одеждой террористы чаще всего прячут бомбы», — говорится в материалах МВД. В такой ситуации рекомендуется держаться на расстоянии и обратиться к сотрудникам правоохранительных органов.

Помимо этого, МВД призывает остерегаться людей «с большими сумками и чемоданами, особенно, если они находятся в месте, не подходящем для такой ноши, например, в кинотеатре или на празднике».



Реальное время / realnoevremya.ru

Также, как отметили в МВД, следует держаться подальше от людей, которые ведут себя нервозно, испуганно и оглядываются, проверяя что-то в одежде или багаже. Такое поведение тоже может свидетельствовать о подготовке к теракту.

— Специалисты утверждают, что преступник, готовящийся к теракту, обычно выглядит чрезвычайно сосредоточено, губы плотно сжаты, либо медленно двигаются, как будто читая молитву, — говорится в материалах министерства.

В Татарстане зафиксированы случаи попыток вербовки подростков представителями украинских спецслужб.



Рената Валеева