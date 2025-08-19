Новости общества

В Татарстане зафиксированы случаи вербовки подростков украинскими спецслужбами

13:17, 19.08.2025

Вербовщики убеждают подростков в безнаказанности в силу несовершеннолетнего возраста

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане зафиксированы случаи попыток вербовки подростков представителями украинских спецслужб. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки республики.

Злоумышленники, используя соцсети и мессенджеры, предлагают школьникам и студентам колледжей «легкий заработок» за выполнение подозрительных заданий, включая фотографирование стратегических объектов и перевозку неизвестных грузов.

Вербовщики, применяя методы психологического воздействия, убеждают подростков в безнаказанности в силу несовершеннолетнего возраста. Однако подобные действия квалифицируются как терроризм и диверсионная деятельность, предусматривающие реальные сроки лишения свободы согласно УК РФ.

Антитеррористическая комиссия Татарстана обращается к родителям с призывом:

  • Уделять повышенное внимание онлайн-активности детей.
  • Устанавливать доверительные отношения с подростками.
  • Незамедлительно сообщать о подозрительных контактах по телефону (843) 567-86-72.
Рената Валеева

Общество Татарстан

