В Татарстане зафиксированы случаи вербовки подростков украинскими спецслужбами
Вербовщики убеждают подростков в безнаказанности в силу несовершеннолетнего возраста
В Татарстане зафиксированы случаи попыток вербовки подростков представителями украинских спецслужб. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки республики.
Злоумышленники, используя соцсети и мессенджеры, предлагают школьникам и студентам колледжей «легкий заработок» за выполнение подозрительных заданий, включая фотографирование стратегических объектов и перевозку неизвестных грузов.
Вербовщики, применяя методы психологического воздействия, убеждают подростков в безнаказанности в силу несовершеннолетнего возраста. Однако подобные действия квалифицируются как терроризм и диверсионная деятельность, предусматривающие реальные сроки лишения свободы согласно УК РФ.
Антитеррористическая комиссия Татарстана обращается к родителям с призывом:
- Уделять повышенное внимание онлайн-активности детей.
- Устанавливать доверительные отношения с подростками.
- Незамедлительно сообщать о подозрительных контактах по телефону (843) 567-86-72.
