Трамп: жеребьевка ЧМ-2026 по футболу пройдет 5 декабря в Вашингтоне

Фото: Динар Фатыхов

Президент США Дональд Трамп сообщил, что жеребьевка чемпионата мира по футболу 2026 года состоится 5 декабря в Центре исполнительских искусств имени Кеннеди в Вашингтоне.

— Это будет значимое событие. 5 декабря мы проведем жеребьевку ЧМ-2026 в Центре Кеннеди. Некоторые называют его «Центром Трампа», но пока мы официально так не говорим, — заявил Трамп в своем обращении из Овального кабинета. Он подчеркнул, что проведение жеребьевки в столице — это «большая честь».

— Это выдающееся событие, величайшее соревнование в мире спорта. Мы гордимся тем, что принимаем лучших спортсменов мира в культурном центре нашей нации, — добавил президент.

На мероприятии также будет присутствовать президент ФИФА Джанни Инфантино, которого Трамп охарактеризовал как «улучшающего человека, делающего феноменальную работу».

— Он только что прилетел из Италии и является лучшим в своем деле, — отметил президент США.



Трамп не исключил возможности приглашения Путина на чемпионат мира по футболу — 2026 в США, отметив, что это будет зависеть от дальнейшего развития ситуации.

Анастасия Фартыгина