Трамп: жеребьевка ЧМ-2026 по футболу пройдет 5 декабря в Вашингтоне
На мероприятии будет присутствовать президент ФИФА Джанни Инфантино, которого Трамп охарактеризовал как «улучшающего человека, делающего феноменальную работу»
Президент США Дональд Трамп сообщил, что жеребьевка чемпионата мира по футболу 2026 года состоится 5 декабря в Центре исполнительских искусств имени Кеннеди в Вашингтоне.
— Это будет значимое событие. 5 декабря мы проведем жеребьевку ЧМ-2026 в Центре Кеннеди. Некоторые называют его «Центром Трампа», но пока мы официально так не говорим, — заявил Трамп в своем обращении из Овального кабинета. Он подчеркнул, что проведение жеребьевки в столице — это «большая честь».
— Это выдающееся событие, величайшее соревнование в мире спорта. Мы гордимся тем, что принимаем лучших спортсменов мира в культурном центре нашей нации, — добавил президент.
На мероприятии также будет присутствовать президент ФИФА Джанни Инфантино, которого Трамп охарактеризовал как «улучшающего человека, делающего феноменальную работу».
— Он только что прилетел из Италии и является лучшим в своем деле, — отметил президент США.
- Трамп не исключил возможности приглашения Путина на чемпионат мира по футболу — 2026 в США, отметив, что это будет зависеть от дальнейшего развития ситуации.
