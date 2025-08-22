Президент России Владимир Путин прибыл в ядерный центр Сарова

Президент России Владимир Путин приехал в Саров Нижегородской области, чтобы посетить Российский федеральный ядерный центр, ключевое предприятие ядерного оружейного комплекса страны. Глава государства планирует встретиться с сотрудниками атомной отрасли и губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе своей поездки Путин осмотрит выставку «Научно-образовательная инфраструктура в городах особого назначения» и возложит цветы к памятнику Юлию Харитону, советскому ученому и одному из авторов атомного проекта.

Это не первое посещение Путиным Сарова: он был здесь в сентябре 2023 года, а также в 2003, 2012, 2014 и 2020 годах. Российский федеральный ядерный центр, основанный в 1946 году, является ведущим научно-технологическим предприятием России и играет важную роль в поддержании надежности ядерного оружия. Путин ранее подчеркивал, что Саровскому ядерному центру нет равных в области военных разработок.

Накануне радиостанция УВБ-76, более известная как «Жужжалка», или «Радио Судного дня», повторила слова «микротрон» и «нутобуеф», которые звучали в ее эфире незадолго до начала СВО в 2022 году.



