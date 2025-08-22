ФСБ ликвидировала сеть мошенников в Крыму, организованную татарстанцами

Фото: Динар Фатыхов

ФСБ и МВД в Крыму пресекли работу сети узлов связи, использовавшейся украинскими мошенниками для вымогательства денег у россиян. В ходе операции были задержаны два организатора, жители Татарстана, родившиеся в 1988 и 2005 годах, сообщает ТАСС.

Мужчины арендовали квартиры в Симферополе, чтобы разместить SIM-боксы для телефонных звонков. С их помощью мошенники звонили россиянам, представляясь операторами связи и предлагая продлить договоры. После этого они обманом получали доступ к кодам пользователей «Госуслуг» и оформляли микрокредиты на их имена. В результате выплаты производились на так называемые безопасные счета.

Правоохранители изъяли у задержанных три SIM-бокса, 11 GSM-шлюзов, два ноутбука, восемь мобильных телефонов и более 800 сим-карт. Задержанные еженедельно получали около $600 с Украины, а также возмещение аренды жилья.

— Оборудование, которое они обслуживали, использовалось в популярных схемах вымогательства денег, — сообщили в УФСБ.

Накануне в Брянской области задержали трех членов украинской диверсионно-разведывательной группы, подготовленных спецслужбами Запада.



Анастасия Фартыгина