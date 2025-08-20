В ФСБ сообщили о задержании украинских диверсантов в Брянской области
Среди них есть причастные к подрыву железнодорожного переезда в Белгородской области
В Брянской области задержали троих членов украинской диверсионно-разведывательной группы, подготовленных спецслужбами Запада, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России. Сейчас они дают показания, известно, что они прошли обучение у западных спецслужб.
По данным ведомства, члены ДРГ готовили серию терактов.
Еще трое диверсантов уничтожены, сообщили в ЦОС ФСБ России. Среди задержанных в Брянской области оказался командир диверсионно-разведывательной группы. Он признался, что его группа подорвала ж/д переезд в Белгородской области, сообщается ФСБ.
