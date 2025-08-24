В Казани растут спрос и предложение на долгосрочную аренду квартир

Фавориты среди участников арендного рынка — студии

Фото: Динар Фатыхов

За июль 2025 года на рынке долгосрочной аренды недвижимости в Казани зафиксировали значительный рост как предложения, так и спроса. Об этом сообщили в «Авито Недвижимости».

По данным аналитиков, объем предложения на рынке аренды увеличился на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно заметен рост в сегменте студий — их количество выросло на 70%. Однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры показали практически одинаковый прирост в 52—54%.

Что касается спроса, то тут прирост 10% по сравнению с предыдущим месяцем. Наибольший рост спроса зафиксирован в сегменте студий — 24%. Однокомнатные квартиры показали прирост 12%, трехкомнатные — 7%, двухкомнатные — 2%.

Сейчас средняя стоимость аренды в столице Татарстана составляет 38 тысяч рублей в месяц. Город занимает пятую позицию по стоимости аренды среди крупнейших городов России после Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга и Хабаровска.

Эксперты отмечают общую тенденцию к снижению арендных ставок по стране. При этом владельцы недвижимости частично возвращаются к продаже жилья на фоне снижения ипотечных ставок. В пиковый сезон ожидается возможное повышение арендных ставок до 10%.

Посуточная сдача жилья стремительно набирает популярность среди россиян, войдя в топ-4 наиболее перспективных направлений для бизнеса.

Наталья Жирнова