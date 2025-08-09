Посуточная сдача жилья становится популярным бизнесом среди россиян

Этот способ заработка вошел в топ-4 потенциальных направлений для бизнеса

Фото: Реальное время

Посуточная аренда жилья вошла в топ-4 перспективных направлений для бизнеса. При этом среди уже открытых бизнесов у респондентов краткосрочная сдача жилья располагается только на 15-м месте по популярности. Об этом говорят результаты исследования «Авито Путешествий».

32% респондентов исследования планируют начать предпринимательскую деятельность, а 7% уже занимаются бизнесом. Наиболее привлекательными направлениями для старта стали цифровые платформы (26%), открытие ПВЗ (20%), интернет-магазины (19%) и посуточная аренда жилья (15%).

Эксперты отмечают, что начать бизнес в этой сфере можно с бюджетом от 100 тысяч рублей, что значительно ниже ожиданий опрошенных — 2,4 млн рублей — и делает направление сдачи жилья доступным для многих желающих. Для сравнения, на старт торговли на цифровых платформах или открытие ПВЗ россияне готовы потратить по 1,6 млн рублей, на открытие интернет-магазина — 1,55 млн рублей.

Основные мотивы для входа в сферу аренды — востребованность (68%), возможность оптимизации процессов (51%) и невысокий порог входа (45%). Средний возраст потенциальных предпринимателей — 41 год, большинство из них имеют высшее образование и стабильный доход.

Ранее стало известно, что Казань оказалась на втором месте по доходности от посуточной аренды.

Наталья Жирнова