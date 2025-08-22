Минниханов распорядился увеличить поддержку молодых педагогов Татарстана

В целом на новые и расширенные меры поддержки педагогического сообщества республики будет выделено более 1 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял решение о расширении мер поддержки для педагогических работников республики. Об этом заявил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин на августовском педагогическом совещании.

— Мы значительно расширяем программы поддержки наших педагогов, понимая, что именно от них зависит будущее республики, — подчеркнул Хадиуллин.

Одним из ключевых изменений станет увеличение надбавок молодым специалистам более чем в четыре раза.

— Надбавки молодым специалистам будут увеличены с 2,5 тыс. до 10 тыс. рублей, — сообщил министр.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, будут введены новые гранты, охватывающие более широкий круг педагогических работников.

— Появятся новые гранты для педагогических работников техникумов и колледжей, учреждений дополнительного образования и воспитателей детских садов, — рассказал глава Минобрнауки.

Также будет увеличено количество претендентов на республиканский грант «Наш новый учитель» до 500 человек.

По словам министра, в целом на новые и расширенные меры поддержки педагогического сообщества республики будет выделено более 1 млрд рублей.

В России планируется создание комиссий, которые будут защищать честь и достоинство педагогов. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Рената Валеева