Минниханов распорядился увеличить поддержку молодых педагогов Татарстана
В целом на новые и расширенные меры поддержки педагогического сообщества республики будет выделено более 1 млрд рублей
Раис Татарстана Рустам Минниханов принял решение о расширении мер поддержки для педагогических работников республики. Об этом заявил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин на августовском педагогическом совещании.
— Мы значительно расширяем программы поддержки наших педагогов, понимая, что именно от них зависит будущее республики, — подчеркнул Хадиуллин.
Одним из ключевых изменений станет увеличение надбавок молодым специалистам более чем в четыре раза.
— Надбавки молодым специалистам будут увеличены с 2,5 тыс. до 10 тыс. рублей, — сообщил министр.
Кроме того, будут введены новые гранты, охватывающие более широкий круг педагогических работников.
— Появятся новые гранты для педагогических работников техникумов и колледжей, учреждений дополнительного образования и воспитателей детских садов, — рассказал глава Минобрнауки.
Также будет увеличено количество претендентов на республиканский грант «Наш новый учитель» до 500 человек.
По словам министра, в целом на новые и расширенные меры поддержки педагогического сообщества республики будет выделено более 1 млрд рублей.
В России планируется создание комиссий, которые будут защищать честь и достоинство педагогов. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
