В России создадут комиссию для защиты прав учителей
Это позволит педагогам обращаться в Минпросвещения с любыми вопросами, которые их беспокоят
В России планируется создание комиссий, которые будут защищать честь и достоинство педагогов. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на августовских совещаниях для учителей, проходящих по всей стране, пишет ТАСС.
Кравцов уточнил, что министерство совместно с Госдумой работает над этой инициативой. Он подчеркнул: «Это даст нам новые инструменты для реальной защиты педагогов, поможет решать сложные конфликты и оказывать поддержку на местах».
Кроме того, министр рассказал о намерении создать совет по интересам учителей в рамках Минпросвещения. Это позволит педагогам обращаться в ведомство с любыми вопросами, которые их беспокоят.
Кравцов также добавил, что признание со стороны профессионального сообщества играет важную роль для учителей.
— Мы продолжим поддерживать и развивать конкурсы: «Учитель года», «Воспитатель года», «Директор года» и другие, — сказал он.
Напомним, что председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова направила обращение главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести 100%-ные льготы для педагогов на посещение учреждений культуры.
