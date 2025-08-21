В России создадут комиссию для защиты прав учителей

Это позволит педагогам обращаться в Минпросвещения с любыми вопросами, которые их беспокоят

Фото: Динар Фатыхов

В России планируется создание комиссий, которые будут защищать честь и достоинство педагогов. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на августовских совещаниях для учителей, проходящих по всей стране, пишет ТАСС.

Кравцов уточнил, что министерство совместно с Госдумой работает над этой инициативой. Он подчеркнул: «Это даст нам новые инструменты для реальной защиты педагогов, поможет решать сложные конфликты и оказывать поддержку на местах».

Кроме того, министр рассказал о намерении создать совет по интересам учителей в рамках Минпросвещения. Это позволит педагогам обращаться в ведомство с любыми вопросами, которые их беспокоят.

Кравцов также добавил, что признание со стороны профессионального сообщества играет важную роль для учителей.

— Мы продолжим поддерживать и развивать конкурсы: «Учитель года», «Воспитатель года», «Директор года» и другие, — сказал он.

Напомним, что председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова направила обращение главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести 100%-ные льготы для педагогов на посещение учреждений культуры.



Анастасия Фартыгина