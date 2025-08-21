Рост кредитования в июле в экономике России ускорился до 1,1%
В июле 2025 года рост кредитования экономики России составил 1,1%, увеличившись по сравнению с 0,5% в июне. Однако активность в розничном кредитовании осталась слабой из-за жестких денежно-кредитных условий, тогда как корпоративное кредитование демонстрировало умеренные темпы, сообщают в Центробанке России.
Как и в предыдущие месяцы, июльский рост кредитования был в основном обеспечен корпоративным сектором. В то же время население в основном расплачивалось по ранее взятым кредитам и только немного увеличивало новые заимствования.
Широкая денежная масса также выросла на 0,8%, что немного выше показателей мая и июня. Увеличение вклада срочных рублевых депозитов населения объясняется стремлением вкладчиков зафиксировать высокие текущие ставки.
Минпромторг выделит 10 млрд рублей на поддержку льготного автокредитования. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов подчеркнул важность снижения ключевой ставки Центробанка для оживления автокредитования.
