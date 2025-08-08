Минпромторг выделит 10 млрд рублей на поддержку льготного автокредитования

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов подчеркнул важность снижения ключевой ставки Центробанка для оживления автокредитования

Фото: Роман Хасаев

Минпромторг России планирует выделить дополнительно 10 миллиардов рублей для поддержки льготного автокредитования. Об этом ТАСС сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов во время встречи с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым в Тольятти.

— Мы приняли решение изыскать порядка 10 миллиардов рублей, чтобы поддержать льготное автокредитование. Надеемся, что это поможет «Автовазу» и другим отечественным автопроизводителям, — отметил Алиханов.

Министр также подчеркнул важность снижения ключевой ставки Центробанка для оживления автокредитования. «Это ключевая задача сейчас — поддержать автокредитование», — добавил он.

В ходе поездки в Тольятти Алиханов встретился с руководством «Автоваза», где была представлена новая модель Lada Azimut. Губернатор Федорищев отметил, что эта модель демонстрирует конкурентоспособность отечественного автопрома в новых направлениях.

Кроме того, министр посетил «Куйбышевазот» и провел заседание комиссии Госсовета по промышленности и координационного совета по импортозамещению.

Анастасия Фартыгина