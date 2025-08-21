УБК МВД предупредило о новом виде мошенничества в Telegram

Злоумышленники разработали бота, который имитирует работу сервисов по оплате ЖКУ и похищает личные данные граждан

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В России выявлена новая мошенническая схема с использованием телеграм-ботов для хищения персональных данных граждан. Злоумышленники сочетают методы фишинга и социальной инженерии для обмана россиян. Об этом сообщило Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД РФ.

Мошенничество начинается с массовой рассылки сообщений через популярные мессенджеры и социальные сети. Преступники маскируются под представителей управляющих компаний, ТСЖ и аварийных служб. В сообщениях содержатся угрозы отключения коммунальных услуг или наложения крупных штрафов из-за поздней передачи показаний счетчиков. Для усиления эффекта мошенники подчеркивают срочность ситуации, указывая на крайний срок решения проблемы до 25 числа.

Злоумышленники создали фишинговый бот, имитирующий интерфейс госсервисов, в том числе ГИС ЖКХ. Под видом проверки он запрашивает у пользователей персональные данные: паспортные сведения, СНИЛС, ИНН, номер телефона и ФИО. Получив данные, мошенники присылают от имени Роскомнадзора сообщение о взломе. При переходе по ссылке человек связывается с теми же преступниками, которые теперь представляются «безопасниками».

Завершающая стадия обмана заключается в том, что мошенники под предлогом защиты счетов или блокировки кредитов выманивают у граждан СМС-коды, реквизиты банковских карт или убеждают перевести деньги на так называемые безопасные счета.

Наталья Жирнова