Путин распорядился упростить командировки врачей в зону СВО
В своем поручении Путин подчеркнул, что важно обеспечить возможность командирования врачей и других медработников, которые готовы помочь, без дополнительных обязательств
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность отправки врачей в госпитали рядом с зоной специальной военной операции (СВО) без необходимости подписывать контракты о военной службе. Это решение стало ответом на информацию о том, что медикам приходится заключать долгосрочные контракты для работы в военных госпиталях, пишет ТАСС.
В своем поручении Путин подчеркнул, что важно обеспечить возможность командирования врачей и других медработников, которые готовы помочь, без дополнительных обязательств. Это может облегчить процесс привлечения специалистов в районы, где они особенно необходимы.
Напомним, что депутаты Госдумы разработали законопроект, который предполагает повышение пенсий для медицинских работников, проработавших в сельской местности не менее 25 лет. Если закон будет принят, с 1 января 2026 года их пенсии вырастут на 25%.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».