Путин распорядился упростить командировки врачей в зону СВО

Фото: Мария Зверева

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность отправки врачей в госпитали рядом с зоной специальной военной операции (СВО) без необходимости подписывать контракты о военной службе. Это решение стало ответом на информацию о том, что медикам приходится заключать долгосрочные контракты для работы в военных госпиталях, пишет ТАСС.

В своем поручении Путин подчеркнул, что важно обеспечить возможность командирования врачей и других медработников, которые готовы помочь, без дополнительных обязательств. Это может облегчить процесс привлечения специалистов в районы, где они особенно необходимы.

Напомним, что депутаты Госдумы разработали законопроект, который предполагает повышение пенсий для медицинских работников, проработавших в сельской местности не менее 25 лет. Если закон будет принят, с 1 января 2026 года их пенсии вырастут на 25%.



Анастасия Фартыгина