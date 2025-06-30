В Госдуме предложили увеличить пенсии медикам из сел на 25% с 2026 года

Фото: Ринат Назметдинов

Депутаты Госдумы разработали законопроект, который предполагает повышение пенсий для медицинских работников, проработавших в сельской местности не менее 25 лет. Если закон будет принят, с 1 января 2026 года их пенсии вырастут на 25%.

Как сообщил Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, нововведение коснется не только пенсионеров, но и тех, кто работал в медицинских учреждениях в сельской местности и поселках городского типа.

— Неработающим лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения не менее 25 лет, предлагается повысить фиксированные выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности, — подчеркнул Нилов в своем Telegram-канале.

По его словам, такие пенсионные льготы помогут привлечь больше медицинских кадров в сельские районы, где они особенно необходимы.

Напомним, что Ярослав Нилов исключен из партии ЛДПР. Об этом сообщил журналистам председатель партии Леонид Слуцкий по итогам заседания высшего совета.

Анастасия Фартыгина