Казань станет площадкой детского фестиваля БРИКС+ уже в следующем месяце

Даты проведения назначены на 20—28 сентября

Фото: Динар Фатыхов

Уже в следующем месяце Казань примет у себя масштабное международное событие — Детский фестиваль БРИКС+. Даты его проведения назначены на 20—28 сентября 2025 года. Исполком города уже подписал постановление о подготовке и проведении фестиваля.

В рамках фестиваля планируется проведение широкого спектра мероприятий, включая церемонию открытия, гала-концерт, создание детской аллеи БРИКС и проведение детской модели БРИКС в Казанской ратуше. Участники смогут посетить культурные и спортивные объекты города, принять участие в олимпиадах по математике, информатике и робототехнике.

Как сказано в документе, основная цель фестиваля — развитие международного сотрудничества между городами-членами Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+, а также поддержка талантливой молодежи.

Организацию мероприятия возьмет на себя специально созданный комитет, в состав которого вошли городские службы и ведомства, в том числе руководители комитетов по физической культуре и спорту, внешнему благоустройству и образованию, а также главы всех районов города.

Напомним, что идея проведения детского БРИКС+ в Казани была выдвинута Ильсуром Метшиным в апреле на заседании в Тегеране. Тогда стало известно, что в его работе примут участие школьники и студенты из России, Китая, Бразилии, Индии, Индонезии, ЮАР и Ирана.

Наталья Жирнова