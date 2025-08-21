В Сокурах завершили строительство нового корпуса многопрофильного лицея
Новый четырехэтажный корпус общей площадью более 5 тысяч квадратных метров рассчитан на 618 ученических мест
В селе Сокуры Лаишевского района завершено строительство нового корпуса многопрофильного лицея им. Г.Р. Державина. Строительство дополнительных учебных мест было инициировано раисом Татарстана, сообщили в Минстрое республики.
Новый четырехэтажный корпус общей площадью более 5 тысяч квадратных метров рассчитан на 618 ученических мест. В настоящее время на объекте завершены строительно-монтажные работы и проводятся пусконаладочные работы.
Рядом с новым корпусом обустроено футбольное поле с искусственным покрытием, площадки для занятий волейболом и баскетболом, а также воркаут-зоны.
