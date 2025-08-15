В Казани завершается строительство спортшколы по фехтованию, которую ранее проверила прокуратура

В Казани подходит к концу строительство Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию. Возведение современного спортивного объекта стало возможным благодаря поддержке раиса Татарстана, передает Минстрой республики.

Ранее жители близлежащего многоквартирного дома отправили множество обращений в прокуратуру из-за нарушений на стройке. Они жаловались на шум и грязь.

Трехэтажное здание общей площадью 4,8 тыс. кв. м рассчитано на 200 посетителей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В новой спортшколе созданы все условия для тренировок. На первом этаже расположен универсальный зал для фехтования, вестибюль, гардероб, буфет и медкабинет. Второй этаж отведен под тренажерный зал, а на третьем этаже находится малый зал. Кроме того, на каждом этаже предусмотрены тренерские кабинеты, санузлы и душевые.

Проведено благоустройство прилегающей территории. Школа оснащена необходимым оборудованием и мебелью, а также адаптирована для маломобильных групп населения.

Рената Валеева