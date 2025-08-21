Роспотребнадзор рассказал о снижении заболеваемости лихорадкой Западного Нила в России
Попова отметила, что в связи с изменением климата в мире появляются новые виды комаров, что может привести к завозу в Россию и других заболеваний
России в 2024 году наблюдается снижение заболеваемости лихорадкой Западного Нила по сравнению с предыдущими годами, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
— У нас есть комары, которые переносят лихорадку Западного Нила. В предыдущие три года она нам досаждала, но в этом году заболеваемость меньше по естественным причинам — комаров меньше и больше обработано территорий, — цитирует Попову «Интерфакс».
Глава Роспотребнадзора также отметила, что в связи с изменением климата в разных странах мира появляются новые виды комаров, что может привести к завозу в Россию и других заболеваний, таких как лихорадка Зика и Оропуш.
— Поэтому возможны завозы и лихорадки Западного Нила, и Зика, и Оропуш. Все это мы знаем, видим и готовы при необходимости реагировать, чтобы не было распространения, — подчеркнула Попова.
В Татарстане началась вторая волна активности клещей, которая продлится до октября.
