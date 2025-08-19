В Татарстане началась вторая волна активности клещей

Оптимальные условия для жизнедеятельности этих опасных насекомых — от +16 до +20 градусов

Фото: Татьяна Демина

В Татарстане началась вторая волна активности клещей, которая продлится до октября. Об этом сообщили в телеграм-канале Роспотребнадзора по РТ. Отмечается, что наиболее благоприятными условиями для жизнедеятельности этих опасных насекомых являются температуры от +16 до +20 градусов.



Наибольшее число случаев укусов клещей зафиксировано в крупных городах региона. Лидером по количеству пострадавших стала столица республики — в Казани зарегистрировано 3 406 случаев. На втором месте Набережные Челны с 873 укусами, а третье место занимает Нижнекамский район, где зафиксировано 588 случаев нападения клещей.

По данным специалистов, в текущем году вакцинацию против клещевого вирусного энцефалита прошли более 14 тысяч жителей республики. План иммунизации выполнен на 95,2% — прививку получили 14 447 человек.

Для предотвращения распространения опасных насекомых на территории республики проведены масштабные акарицидные обработки. Общая площадь обработанных территорий составила 2 961,9 гектара.

За первую неделю августа в Татарстане зарегистрировано 100 случаев укусов клещами, из которых 47 приходятся на детей.

Наталья Жирнова