Пассажирские перевозки пригородными поездами в Татарстане выросли на 0,5%
В Татарстане наблюдается рост пассажирских перевозок пригородными поездами. В январе — июле 2025 года ими воспользовались почти 3,8 млн человек, что на 0,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе Минтранса республики.
Наибольшее количество пассажиров отправилось со станций Казань (657,6 тыс. человек, +1,6%), Компрессорный (214,8 тыс. человек, +2,6%) и Ометьево-2 (210 тыс. человек, +2,6%). Также отмечен рост на станции Арск (+4,6%, 166 тыс. человек) и Вахитово (+6,6%, 96,5 тыс. человек). Станция Зеленый Дол осталась на уровне прошлого года.
Напомним, что перевозки электричками между Нижним Новгородом и Казанью выросли на 8,6%.
