Перевозки электричками между Нижним Новгородом и Казанью выросли на 8,6%

Время в пути составляет 5 часов 55 минут

Фото: Руслан Ишмухаметов

В январе — июле 2025 года межрегиональными электропоездами между Нижним Новгородом и Казанью воспользовались более 253,4 тыс. пассажиров. Это на 8,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе РЖД.

На этом маршруте курсируют современные электропоезда серии ЭП3Д. Они оборудованы камерами видеонаблюдения и имеют удобные подножки с выдвижной ступенькой для удобства выхода на низкие платформы.

Вагоны предлагают новые эргономичные кресла, вместительные багажные полки, места для велосипедов и климатические системы с обеззараживанием воздуха. Также в тамбурах предусмотрены электроподъемники для маломобильных граждан.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Электрички отправляются ежедневно: из Нижнего Новгорода в 05:10 и 16:08, прибытие в Казань — в 11:05 и 22:03.

Обратные рейсы из Казани стартуют в 05:25 и 15:54, с прибытием в Нижний Новгород в 11:20 и 21:49.

В пути поезд делает остановки на станциях Арзамас-2, Перевозская, Сергач, Пильна, Княжиха, Шумерля, Вурнары, Канаш, Свияжск и Зеленый Дол. Время в пути составляет 5 часов 55 минут.

Анастасия Фартыгина