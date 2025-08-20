В Госдуму внесут законопроект о выходном дне для родителей 1 сентября

Реализация данной инициативы будет способствовать укреплению семейных связей и повышению вовлеченности родителей в образовательный процесс

Фото: Ринат Назметдинов

В Госдуму внесен законопроект, закрепляющий за родителями право на выходной день 1 сентября, чтобы проводить ребенка в школу в начале учебного года. Авторами инициативы выступили депутаты фракции «Новые люди», сообщает РИА «Новости».

Законопроект предлагает внести изменения в статью 128 ТК РФ (Отпуск без сохранения заработной платы). Согласно пояснительной записке, «предлагается законодательно закрепить право родителей (опекунам, приёмным родителям) брать выходной день 1 сентября, чтобы проводить ребёнка в школу в начале учебного года».

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Авторы уверены, что реализация данной инициативы будет способствовать укреплению семейных связей и повышению вовлеченности родителей в образовательный процесс.

В законопроекте также подчеркивается, что отказ работодателя в предоставлении такого выходного дня будет расцениваться как нарушение трудовых норм.

— Отказ в предоставлении отпуска 1 сентября, чтобы провести время с ребенком в день начала учебного года в школе, будет нарушением трудовых норм, — говорится в пояснительной записке.

Подарочный тренд этого года показывает, что 9 из 10 родителей намерены порадовать учителей своих детей подарками. В среднем казанцы готовы потратить на это 2 тыс. рублей.

Рената Валеева