Путин и Эрдоган обсудили итоги российско-американской встречи

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ходе беседы Путин поделился оценками состоявшейся российско-американской встречи в верхах в Анкоридже. До этого он рассказал об этом главе Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве, Таджикистана Эмомали Рахмону, ЮАР Сирилу Рамафозе, Казахстана Касым-Жомарт Токаеву.

Лидеры также обсудили развитие ситуации вокруг Украины. Российская сторона выразила удовлетворение в связи с содействием, оказываемым Турцией в организации переговоров между представителями России и Украины в Стамбуле.

Кроме того, были затронуты вопросы двусторонней повестки дня, включая перспективы развития торгово-инвестиционных связей.

Президенты договорились о продолжении личных контактов.

