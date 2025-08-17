Токаев поздравил Путина с результатами встречи с Трампом на Аляске

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре поздравил президента России Владимира Путина с итогами его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба казахстанского лидера в своем Telegram-канале.

Токаев отметил, что прошедшие переговоры способствовали лучшему пониманию российской позиции по Украине со стороны Соединенных Штатов, что, по его мнению, поможет в дальнейшем поиске точек соприкосновения для урегулирования этой сложной проблемы.

Напомним, встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в субботу на Аляске.

Рената Валеева