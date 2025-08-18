Владимир Путин обсудил с Эмомали Рахмоном итоги встречи с Трампом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, в ходе которого поделился оценками итогов российско-американской встречи на высшем уровне, состоявшейся ранее в Анкоридже. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Рахмон приветствовал усилия, направленные на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса.

В ходе беседы были также затронуты актуальные вопросы развития российско-таджикистанских отношений и подготовки к предстоящим мероприятиям высокого уровня, включая государственный визит Владимира Путина в Таджикистан, саммит «Центральная Азия — Россия» и заседание Совета глав государств СНГ, которые запланированы на октябрь в Душанбе.

Отмечается, что это уже второй телефонный разговор Владимира Путина за сегодняшний день, посвященный обсуждению итогов встречи с президентом США. Ранее аналогичная беседа состоялась с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой.

Рената Валеева