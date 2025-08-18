Новости общества

Путин рассказал бразильскому президенту о переговорах с Трампом на Аляске

17:18, 18.08.2025

Разговор длился 30 минут, и Путин охарактеризовал переговоры как положительные

Фото: скриншот трансляции с канала «Lula»

Владимир Путин и Луис Инасиу Лула да Силва провели телефонный разговор, в ходе которого российский президент рассказал о результатах своей встречи с Дональдом Трампом на саммите, прошедшем на Аляске 15 августа.

  • Разговор длился 30 минут, и Путин охарактеризовал переговоры как положительные.

Президент отметил важность участия Бразилии в инициативе по мирному урегулированию конфликта на Украине, в рамках которой республика сотрудничает с Китаем.

В ответ Лула да Силва поблагодарил Путина за информацию и подтвердил поддержку Бразилией всех усилий, направленных на мирное разрешение конфликта. Он также пожелал успехов в продолжающихся переговорах.

Анастасия Фартыгина

ОбществоВласть

