Путин обсудил с президентом ЮАР итоги переговоров с США на Аляске

13:23, 18.08.2025

Вчера президент Казахстана также поздравил Путина с результатами встречи

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с лидером ЮАР Сирилом Рамафозой. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе беседы Путин поделился основными итогами российско-американских переговоров на высшем уровне, прошедших на Аляске. Рамафоза выразил поддержку дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса.

Лидеры подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие всеобъемлющего стратегического российско-южноафриканского партнерства и тесное взаимодействие двух стран на международных площадках.

Отмечается, что вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также поздравил Путина по телефону с результатами встречи на Аляске. Этот звонок стал восьмым контактом Владимира Путина с иностранными лидерами за последний месяц.

