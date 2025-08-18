Путин обсудил с президентом ЮАР итоги переговоров с США на Аляске
Вчера президент Казахстана также поздравил Путина с результатами встречи
Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с лидером ЮАР Сирилом Рамафозой. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В ходе беседы Путин поделился основными итогами российско-американских переговоров на высшем уровне, прошедших на Аляске. Рамафоза выразил поддержку дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса.
Лидеры подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие всеобъемлющего стратегического российско-южноафриканского партнерства и тесное взаимодействие двух стран на международных площадках.
Отмечается, что вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также поздравил Путина по телефону с результатами встречи на Аляске. Этот звонок стал восьмым контактом Владимира Путина с иностранными лидерами за последний месяц.
