За сутки в Татарстане пожарные ликвидировали пять пожаров

Спасатели совершили восемь выездов по ложным вызовам

Фото: Динар Фатыхов

За прошедшие сутки, 19 августа, сотрудники Государственной противопожарной службы Татарстана среагировали на пять пожаров, все из них — в жилом секторе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.



Помимо этого службы выезжали на восемь ложных вызовов и семь раз были на выезде с другими службами. Также семь раз подразделения привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщается в телеграм-канале, на водных объектах происшествий не произошло.

Ранее станция «Дубравная» стала полигоном для пожарных учений у сотрудников МЧС.



Наталья Жирнова