За сутки в Татарстане пожарные ликвидировали пять пожаров
Спасатели совершили восемь выездов по ложным вызовам
За прошедшие сутки, 19 августа, сотрудники Государственной противопожарной службы Татарстана среагировали на пять пожаров, все из них — в жилом секторе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.
Помимо этого службы выезжали на восемь ложных вызовов и семь раз были на выезде с другими службами. Также семь раз подразделения привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
Как сообщается в телеграм-канале, на водных объектах происшествий не произошло.
Ранее станция «Дубравная» стала полигоном для пожарных учений у сотрудников МЧС.
