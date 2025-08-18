Станция «Дубравная» станет тренировочной площадкой для пожарных

Цель — отработка слаженности действий и повышение готовности к любым чрезвычайным ситуациям

Жителей Казани предупреждают о ночных учениях пожарных на станции метро «Дубравная». В ночь с 18 на 19 августа там будут отрабатывать действия, которые могут понадобиться в случае пожара.

В эту ночь станция «Дубравная» превратится в полигон для тренировок. Сотрудники МЧС Казани вместе с работниками метрополитена проведут пожарно-тактические учения.

Анастасия Фартыгина