Станция «Дубравная» станет тренировочной площадкой для пожарных

20:08, 18.08.2025

Цель — отработка слаженности действий и повышение готовности к любым чрезвычайным ситуациям

Жителей Казани предупреждают о ночных учениях пожарных на станции метро «Дубравная». В ночь с 18 на 19 августа там будут отрабатывать действия, которые могут понадобиться в случае пожара.

В эту ночь станция «Дубравная» превратится в полигон для тренировок. Сотрудники МЧС Казани вместе с работниками метрополитена проведут пожарно-тактические учения.

  • Цель — отработка слаженности действий и повышение готовности к любым чрезвычайным ситуациям.
Анастасия Фартыгина

