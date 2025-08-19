Даку идет в топ-5 игроков РПЛ по удачным ТТД в штрафной соперника

Лучше албанца только Дзюба, Голенков и Соболев

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку идет в лидерах среди игроков Российской премьер-лиги (РПЛ) по количеству удачных действий (ТТД) в штрафной соперника. Соответствующую статистику приводит статистический портал «Рустат».

Лидером по удачным ТТД в штрафной соперника является Артем Дзюба. Форвард «Акрона» сделал 32 успешных действия за 493 минуты на поле. Также в топ-3 входят нападающий «Ростова» Егор Голенков (26 за 420 минут) и Александр Соболев (24 за 212 минут) из «Зенита».

Даку из «Рубина» за пять матчей совершил 23 удачных ТТД за 482 минуты в чемпионате. Нападающий казанцев забил четыре гола в первых пяти турах РПЛ.

Топ-5 по удачным ТТД в штрафной соперника в чемпионате России:

Артем Дзюба — 32 (493 минуты);

Егор Голенков — 26 (420 минут);

Александр Соболев — 24 (212 минут);

Мирлинд Даку — 23 (482 минуты);

Мохамед Конате — 21 (349 минут).

«Рубин» в пяти турах чемпионата набрал десять очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. Следующий матч в рамках РПЛ команда Рашида Рахимова проведет 23 августа в Казани со «Спартаком».

