Число пользователей мессенджера MAX достигло 18 млн

Казань вошла в топ городов по наибольшей активности вместе с Москвой, Санкт-Петербургом, Самарой, Краснодаром и Екатеринбургом

Фото: Динар Фатыхов

Национальный мессенджер MAX преодолел отметку в 18 миллионов пользователей, об этом сообщила пресс-служба платформы.

Казань вошла в топ городов по наибольшей активности вместе с Москвой, Санкт-Петербургом, Самарой, Краснодаром и Екатеринбургом. Распределение пользователей по платформам выглядит следующим образом: 73% на Android, 26% на iOS и 1% на ПК-версии.

— С момента запуска мессенджера пользователи отправили более 200 миллионов сообщений и совершили около 30 млн звонков, включая групповые видеозвонки. Средняя длительность голосового вызова составила восемь минут, группового — почти 47,5 минуты. Количество групповых чатов превысило 700 тысяч, — говорится в сообщении.

Подробнее о том, как Татарстан осваивает мессенджер MAX, — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова