«Бутербродекс» подешевел впервые за лето: снизились цены на огурцы и другие ингредиенты

Снижение индекса обусловлено падением цен на ряд ключевых ингредиентов

Фото: Реальное время

Индекс «Бутербродекс», отражающий стоимость набора продуктов для приготовления бутерброда, впервые за лето показал снижение. Во второй половине июля показатель снизился на 2,1 пункта, до 147,9 пункта, сообщают аналитики «Чек Индекса» специально для РИА «Новости».

Снижение индекса обусловлено падением цен на ряд ключевых ингредиентов, в частности огурцы (-11,7%), сахар (-1,4%), ветчину (-0,8%), сливочное масло (-0,8%) и сыр (-0,4%). При этом цена на батон осталась неизменной, а средний чек на кофе незначительно вырос (+0,4%).

Особенно заметно подешевели огурцы, средний чек на которые упал уже в 2,5 раза по сравнению с пиковыми значениями в первой половине февраля, когда полкилограмма огурцов стоило 241 рубль.

Рената Валеева