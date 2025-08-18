Для счастья россиянам нужен доход 227 тысяч рублей в месяц

Эта сумма сопоставима с 2,5 средней зарплаты по стране

Фото: Максим Платонов

ВЦИОМ опубликовал результаты исследования о необходимом уровне дохода у россиян для достижения счастья. На официальном портале уточнили, что за четверть века отношение к финансам у российских граждан существенно изменилось: если в 1999 году большинство испытывали неудовлетворенность доходами, то сейчас около половины опрошенных относятся к деньгам нейтрально.



Несмотря на нейтральное отношение к деньгам, сейчас для счастья россиянам требуется в среднем 226 921 рубль в месяц, что в два раза больше показателей 2017 года (тогда сумма составляла 109 тысяч рублей). Самые высокие ожидания у жителей мегаполисов и миллениалов — они называют суммы от 300 до 700 тысяч рублей. Сельские жители и представители старших поколений довольствуются меньшими суммами — около 116—128 тысяч рублей.

Минимальная сумма, которую россияне считают «деньгами», составляет 15 тысяч рублей. Для сравнения: в 1998 году эта планка была на уровне 88 рублей. Сегодня эта сумма приближается к прожиточному минимуму, отражая изменения в потребительских стандартах и инфляционные процессы. При этом мужчины называют более высокий порог «значимых денег» по сравнению с женщинами — 23 071 рублей против 8 546 рублей соответственно.

Наталья Жирнова