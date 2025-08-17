«Рубин» обыграл «Ростов» в Казани с минимальным счетом

Гол Кабутова стал победным для казанцев

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» победил в Казани «Ростов» со счетом 1:0 в матче 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Рашида Рахимова одержала третью победу в чемпионате.

Единственный мяч на 51-й минуте матча забил Дмитрий Кабутов после розыгрыша углового удара. Вратарь «Рубина» Евгений Ставер закончил игру без пропущенных голов.

Игру в Казани на «Ак Барс Арене» посетили 13 438 болельщиков.

«Рубин» после пяти туров набрал десять очков и занимает промежуточное второе место в РПЛ. «Ростов» остался на 14-й строчке чемпионата с тремя набранными баллами.

Следующий матч «Рубин» сыграет 23 августа со «Спартаком» в Казани в 14.00 по московскому времени.

«Рубин» (Казань) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:0 (0:0, 1:0)

Голы:

1:0 — 51, Кабутов (Иву)

Зульфат Шафигуллин