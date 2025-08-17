В Буинском районе Татарстана утонул мужчина, купаясь в необорудованном месте

Это уже третий случай за август

Трагедия произошла на искусственном водоеме вблизи деревни Мещеряково Буинского района. В службу спасения поступило сообщение об утонувшем мужчине, пишет ГУ МЧС по Татарстану.

Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли из воды тело 25-летнего мужчины в 10 метрах от берега с глубины 4 метров. Тело передано сотрудникам правоохранительных органов для проведения дальнейших следственных действий.

В связи с произошедшим МЧС напоминает о смертельной опасности купания в необорудованных местах и особенно в состоянии алкогольного опьянения.

Это уже третий случай за август: первый произошел в Кукморском районе, второй — в Высокогорском районе.

Рената Валеева