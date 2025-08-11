В Высокогорском районе Татарстана утонул мужчина
Происшествие случилось вблизи поселка Юртыш
В Высокогорском районе Татарстана произошел трагический инцидент: на озере Юртушинское утонул мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Происшествие случилось вблизи поселка Юртыш. Отмечается, что место, где произошла трагедия, не оборудовано для купания.
Прибывшие на место происшествия спасатели ЗПСО №2 Поисково-спасательной службы Республики Татарстан при МЧС РТ обнаружили тело мужчины 1987 года рождения в 20 метрах от берега на глубине 3 метров. По предварительным данным, мужчина утонул во время купания.
