В Высокогорском районе Татарстана утонул мужчина

18:54, 11.08.2025

Происшествие случилось вблизи поселка Юртыш

В Высокогорском районе Татарстана произошел трагический инцидент: на озере Юртушинское утонул мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Происшествие случилось вблизи поселка Юртыш. Отмечается, что место, где произошла трагедия, не оборудовано для купания.

предоставлено ГУ МЧС по Татарстану

Прибывшие на место происшествия спасатели ЗПСО №2 Поисково-спасательной службы Республики Татарстан при МЧС РТ обнаружили тело мужчины 1987 года рождения в 20 метрах от берега на глубине 3 метров. По предварительным данным, мужчина утонул во время купания.

Рената Валеева

