В Кукморском районе утонул мужчина

Водоем не был предназначен для купания

В Кукморском районе в результате трагического происшествия на местном пруду утонул мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.

По данным ведомства, сообщение об утонувшем мужчине поступило в экстренные службы. Инцидент произошел около деревни Каркаусь, где на местном пруду был обнаружен утонувший. Важно отметить, что водоем не предназначен для купания, о чем свидетельствуют установленные аншлаги с предупреждением «Купание запрещено».

Прибывшая на место водолазная группа обнаружила тело погибшего мужчины 1988 года рождения на глубине 4 метров, в 7 метрах от берега.

В этом году с начала купального сезона количество утонувших в России сократилось на 40% по сравнению с прошлым годом.

Рената Валеева