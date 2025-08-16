Программа капремонта многоквартирных домов в Татарстане выполнена на 76%

Работы завершены в 255 домах

Фото: Динар Фатыхов

Общее выполнение программы капремонта многоквартирных домов в Татарстане оценивается на 76%. Работы завершены в 255 домах, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства.

Программа полностью осуществлена в Алексеевском, Апастовском, Муслюмовском и Спасском районах Татарстана. На стадии ремонта находятся 545 домов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Выполнение сезонных работ оценивается на 85%. Отклонение от плана зафиксировано в 26 районах. Так, 134 дома ремонтируются медленнее, чем предусмотрено графиком. Выполнение по ним — менее 80%.

Напомним, в первом полугодии татарстанцы взяли ипотеку на 50 млрд рублей, или в два раза меньше, чем годом ранее (106 млрд). Снижение по выданным ипотечным кредитам составило 59%. «Видно, что у нас идет такая просадка, потому что из-за высокой ставки приобретать жилье по ипотеке сегодня очень накладно», — обрисовал ситуацию на рынке первичной недвижимости Марат Айзатуллин.

Галия Гарифуллина