Трамп заявил, что рекомендует Зеленскому пойти на сделку с Россией по урегулированию конфликта

Американский лидер допустил, что может принять участие во встрече с участием президента России Владимира Путина и президента Украины.

Фото: скриншот трансляции телеканала Россия 24

Президент США Дональд Трамп заявил, что рекомендует президенту Украины Владимиру Зеленскому пойти на сделку с Россией по урегулированию конфликта. Об этом пишет «РИА Новости».

Американский лидер допустил, что может принять участие во встрече с участием президента России Владимира Путина и президента Украины. По его словам, возможность достичь соглашения по урегулированию на Украине теперь зависит от Зеленского и европейских стран.

Трамп также заявил, что Путин и Зеленский заинтересованы в его участии в возможной предстоящей встрече России и Украины.

На военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже сегодня завершилась историческая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Саммит двух лидеров, проходивший под лозунгом Pursuing peace («Стремление к миру»), продлился около трех часов и завершился пресс-конференцией. Путин и Трамп констатировали, что переговоры были продуктивными.

— У нас с президентом Трампом наладился очень хороший, деловой и доверительный контакт. И у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти — и чем быстрее, тем лучше — до завершения конфликта на Украине, — заявил российский лидер.

Как встречали президента России в его первый за почти 10 лет визит в США и о чем говорили лидеры двух стран — в материале «Реального времени».

Денис Петров