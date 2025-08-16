Путин и Трамп дали пресс-конференцию по итогам переговоров: о чем говорили
Россия считает, что должны быть устранены все первопричины украинского кризиса.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп выступили перед прессой после завершения переговоров в узком составе.
Что говорил Путин:
- Установились очень хорошие прямые контакты с Трампом.
- Наши отношения скатились до самой низкой точки со времен Холодной войны.
- Рано или поздно России и США необходимо было переходить от конфронтации к диалогу.
- Россия признательна властям США за достойное отношение к памяти о советских летчиках, которые захоронены на Аляске.
- Согласен с президентом Трампом, что должна быть обеспечена безопасность и Украины.
- Совместный товарооборот с США вырос на 20% после прихода новой администрации.
- Если бы Трамп был президентом США, конфликта на Украине могло бы не быть.
Что говорил Трамп:
- Встреча была продуктивной, обсудили много вопросов.
- Встреча была продуктивной, но пока сделки по Украине нет, к сожалению.
- У нас есть шансы на урегулирование ситуации на Украине, и я благодарю Путина и его команду за это.
- Будет созваниваться с президентом Украины Владимиром Зеленским и союзниками по НАТО.
Путин и Трамп не стали отвечать на вопросы журналистов и покинули зал, где проходила пресс-конференция.
