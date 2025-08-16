Новости общества

Путин и Трамп дали пресс-конференцию по итогам переговоров: о чем говорили

02:13, 16.08.2025

Россия считает, что должны быть устранены все первопричины украинского кризиса.

Фото: скриншот трансляции телеканала Россия 24

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп выступили перед прессой после завершения переговоров в узком составе.

Что говорил Путин:

  • Установились очень хорошие прямые контакты с Трампом.
  • Наши отношения скатились до самой низкой точки со времен Холодной войны.
  • Рано или поздно России и США необходимо было переходить от конфронтации к диалогу.
  • Россия признательна властям США за достойное отношение к памяти о советских летчиках, которые захоронены на Аляске.
  • Россия считает, что должны быть устранены все первопричины украинского кризиса.
  • Согласен с президентом Трампом, что должна быть обеспечена безопасность и Украины.
  • Совместный товарооборот с США вырос на 20% после прихода новой администрации.
  • Если бы Трамп был президентом США, конфликта на Украине могло бы не быть.

Что говорил Трамп:

  • Встреча была продуктивной, обсудили много вопросов.
  • Встреча была продуктивной, но пока сделки по Украине нет, к сожалению.
  • У нас есть шансы на урегулирование ситуации на Украине, и я благодарю Путина и его команду за это.
  • Будет созваниваться с президентом Украины Владимиром Зеленским и союзниками по НАТО.

Путин и Трамп не стали отвечать на вопросы журналистов и покинули зал, где проходила пресс-конференция.

Денис Петров

