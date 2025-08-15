РФС отменил сбор молодежной сборной России по футболу из-за отсутствия соперников

В молодежной сборной числится защитник казанского «Рубина» Илья Рожков

Фото: Динар Фатыхов

Российский футбольный союз (РФС) принял решение отменить сентябрьский сбор молодежной сборной России, сообщили РИА «Новости» в службе коммуникаций организации. Пауза в национальных чемпионатах на игры сборных запланирована на 1—9 сентября.

— У РФС были варианты для молодежной сборной на сентябрь, но по различным причинам договоренности с соперниками, соответствующими уровню команды, не были достигнуты. Следующее окно будет в октябре, мы рассчитываем, что этот сбор пройдет по плану, — сообщили в службе коммуникаций РФС.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В эти же сроки главная национальная команда проведет два товарищеских матча: 4 сентября в Москве против сборной Иордании и 7 сентября в Эр-Райяне против сборной Катара.

Последний на данный момент сбор «молодежки» прошел в июне. Россияне провели два матча со сверстниками из Узбекистана, одержав победы со счетом 3:0 и 6:3.

Стоит отметить, что в молодежной сборной числится защитник казанского «Рубина» Илья Рожков, переведенный в молодежный состав из основной сборной России в июне. В минувшем сезоне РПЛ он провел за «Рубин» 27 матчей, забил два гола и отдал один ассист.

Рената Валеева