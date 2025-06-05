Рожков отреагировал на свой перевод из сборной России в «молодежку»

Фото: Динар Фатыхов

Защитник «Рубина» Илья Рожков прокомментировал свой перевод из основной сборной России в молодежный состав. Тренерский штаб Валерия Карпина спустил футболиста в «молодежку» после нескольких тренировок со взрослой командой.

— Я очень рад, что попал в сборную. Да, пусть не все сборы прошел, но пару тренировок я провел. Получается, что четыре дня отработал. Я очень рад, что получил такой опыт. Уровень в команде очень высокий, собраны лучшие игроки страны. Сейчас я присоединился к молодежной сборной. Надеюсь, сыграю в каком‑то матче, — сказал Рожков в эфире «Матч ТВ».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Взрослая сборная России сыграет в июне два товарищеских матча. 6 числа команда Карпина примет в Москве Нигерию, а 10 июня в Минске проведет игру против Белоруссии. Молодежная сборная дважды сыграет с Узбекистаном — 5 и 8 июня.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Рожков провел за «Рубин» 27 матчей, забил два гола и отдал один ассист. Казанская команда по итогам чемпионата заняла седьмое место в турнирной таблице.

Зульфат Шафигуллин