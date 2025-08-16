Более половины татарстанцев строго разграничивают работу и личную жизнь

Новое исследование показало, как меняется отношение россиян к границам рабочего времени

Фото: Мария Зверева

Традиционный подход к разделению работы и личной жизни постепенно уступает место концепции work-life blend, при которой границы между профессиональной и личной сферой становятся более гибкими. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования международного коммуникационного агентства LAMPA и сервиса по поиску работы hh.ru.

Согласно результатам исследования, 47% россиян по-прежнему стремятся четко разграничивать работу и личную жизнь. Однако 38% респондентов признают размывание этих границ, а каждый седьмой живет в режиме полного слияния профессиональной и личной сфер.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Например, в Татарстане 54% опрошенных придерживаются классической модели разделения, тогда как на Урале 10% спокойно воспринимают смешение работы и жизни. В Сибири аналогичное количество респондентов отмечает утомление от такого формата.

Эксперты отмечают, что компаниям важно помогать сотрудникам осознанно выстраивать рабочий ритм. Формальный гибкий график должен сопровождаться культурой уважения к личному времени работников, что способствует повышению лояльности и эффективности персонала.

Исследование показало, что во время работы россияне активно занимаются личными делами. Наиболее распространенными занятиями стали ответы на личные сообщения (78%), посещение врачей и банков (25%), использование соцсетей (20%). Примечательно, что 9% сотрудников могут позволить себе дневной сон.

Вечерняя вовлеченность в рабочие процессы также значительна: 76% россиян отвечают на рабочие сообщения после 19:00, 52% продолжают думать о задачах, а 46% проверяют рабочую почту.

Эффективность такого подхода оценивается по-разному. Половина респондентов считает work-life blend приемлемым при соблюдении баланса, 29% признают некоторое напряжение, но находят формат удобным. При этом 24% ощущают, что работа занимает всё пространство.



Наталья Жирнова