Пожарные Татарстана за сутки ликвидировали четыре пожара в жилом секторе

16:30, 15.08.2025

Огнеборцы совершили 15 выездов по ложным вызовам

Фото: Динар Фатыхов

За прошедшие сутки, 14 августа, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана четыре раза выезжали на тушение пожаров, все они произошли в жилом секторе.

Помимо этого, пожарные совершили 15 выездов по ложным вызовам и 12 раз выезжали для взаимодействия с другими службами.

Также спасатели шесть раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На водных объектах республики за прошедшие сутки происшествий не зафиксировано.

За прошедшие сутки в России ликвидировано 28 лесных пожаров в 14 регионах страны.

Рената Валеева

Общество Татарстан

