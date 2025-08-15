Пожарные Татарстана за сутки ликвидировали четыре пожара в жилом секторе
Огнеборцы совершили 15 выездов по ложным вызовам
За прошедшие сутки, 14 августа, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана четыре раза выезжали на тушение пожаров, все они произошли в жилом секторе.
Помимо этого, пожарные совершили 15 выездов по ложным вызовам и 12 раз выезжали для взаимодействия с другими службами.
Также спасатели шесть раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.
На водных объектах республики за прошедшие сутки происшествий не зафиксировано.
За прошедшие сутки в России ликвидировано 28 лесных пожаров в 14 регионах страны.
