В России за сутки потушено 28 лесных пожаров в 14 регионах

В настоящее время продолжаются работы по тушению 35 лесных пожаров в девяти регионах

За прошедшие сутки в России ликвидировано 28 лесных пожаров в 14 регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению 35 лесных пожаров в девяти регионах. К борьбе с огнем привлечены 1 019 человек, 99 единиц техники и 24 воздушных судна.

Для авиационного мониторинга лесопожарной обстановки задействовано 76 воздушных судов.

Текущая ситуация по регионам:

Режим ЧС введен в двух регионах.

Особый противопожарный режим действует в 59 регионах.

Пожароопасный сезон объявлен в 87 регионах.

С начала года оперативность тушения лесных пожаров составляет 70,7%.

Рената Валеева