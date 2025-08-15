В России за сутки потушено 28 лесных пожаров в 14 регионах
В настоящее время продолжаются работы по тушению 35 лесных пожаров в девяти регионах
За прошедшие сутки в России ликвидировано 28 лесных пожаров в 14 регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению 35 лесных пожаров в девяти регионах. К борьбе с огнем привлечены 1 019 человек, 99 единиц техники и 24 воздушных судна.
Для авиационного мониторинга лесопожарной обстановки задействовано 76 воздушных судов.
Текущая ситуация по регионам:
- Режим ЧС введен в двух регионах.
- Особый противопожарный режим действует в 59 регионах.
- Пожароопасный сезон объявлен в 87 регионах.
С начала года оперативность тушения лесных пожаров составляет 70,7%.
