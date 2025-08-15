Новости общества

16:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России за сутки потушено 28 лесных пожаров в 14 регионах

16:25, 15.08.2025

В настоящее время продолжаются работы по тушению 35 лесных пожаров в девяти регионах

В России за сутки потушено 28 лесных пожаров в 14 регионах
Фото: взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана»

За прошедшие сутки в России ликвидировано 28 лесных пожаров в 14 регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению 35 лесных пожаров в девяти регионах. К борьбе с огнем привлечены 1 019 человек, 99 единиц техники и 24 воздушных судна.

Для авиационного мониторинга лесопожарной обстановки задействовано 76 воздушных судов.

взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана»

Текущая ситуация по регионам:

  • Режим ЧС введен в двух регионах.
  • Особый противопожарный режим действует в 59 регионах.
  • Пожароопасный сезон объявлен в 87 регионах.

С начала года оперативность тушения лесных пожаров составляет 70,7%.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также