В США назвали состав делегации на переговорах с Россией. В него вошли госсекретарь Марко Рубио, министр торговли Говард Лютник, глава Минфина Скотт Бессент и глава ЦРУ Джон Рэтклифф. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

Кроме того, участие в саммите примут спецпосланник президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино и пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.

Аналогичным перечнем делится журналист Fox News Radio Райан Шмельц. По его словам, членами делегации будет еще ряд чиновников, в том числе помощник президента, ответственный секретарь аппарата сотрудников Белого дома Уилл Шарф.

С российской стороны в саммите будут участвовать глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и помощник президента Юрий Ушаков.



Переговоры пройдут 15 августа на Аляске. Саммит начнется со встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа тет-а-тет.

Галия Гарифуллина