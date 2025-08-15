NBC: Трамп намерен принять Путина лично с наивысшими почестями

Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на представителей Белого дома

Президент США Дональд Трамп планирует принять российского лидера Владимира Путина на Аляске с наивысшими почестями и лично поприветствовать его. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на представителей Белого дома.

— По словам двух высокопоставленных представителей администрации, ожидается, что Трамп примет президента России Владимира Путина с наивысшими почестями по прибытии на авиабазу Элмендорф-Ричардсон в пятницу, он планирует встретить российского лидера, — сообщают СМИ.

При этом точные детали встречи пока согласовываются, добавили собеседники NBC.

Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа на Аляске. Она начнется беседы президентов тет-а-тет.

Переговоры в составе делегаций пройдут по формуле «5 на 5». С российской стороны в переговорах будут участвовать глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и помощник президента Юрий Ушаков.



Галия Гарифуллина